مرد ۷۵ سالهای که هنگام استفاده از کالابر یک ساختمان ۲ طبقه در رشت، بین محفظه کالابر و دیوار گیر کرده بود، جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر گیرکردن مردی ۷۵ ساله در محفظه کالابر، هنگام رفتن به طبقه دوم یک ساختمان در خیابان بیستون رشت، ۴ آتش نشان با یک خودروی نجات به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
شهرام مومنی با بیان اینکه این شهروند در لحظات اولیه گیر کردن بین کابین کالابر و دیواره کانال در طبقه دوم جان باخته بود، افزود: گروه نجات آتش نشانی ضمن ایمن سازی کالابر، متوفی را از آن مکان خارج کردند.
وی با تاکید بر اینکه این حادثه در سالهای گذشته هم سبب مصدومیت و حتی فوت شهروندان شده بود، گفت: کالابرها که به اشتباه به عنوان بالابر و آسانسور استفاده میشوند، به دلیل نداشتن حفاظ و دیواره و خطر سقوط کاربران، به شدت ناامن است.
شهرام مومنی به شهروندان تاکید کرد: برای حفظ جان خود، از کالابر برای رفتن به طبقات مختلف ساختمان خودداری کنند.