به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده گروه ۴۴ توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی (نزاجا) گفت: اصفهان یکی از شهر‌هایی بود که در جنگ ۱۲ روزه، بیشترین حملات هوایی علیه آن انجام شد، اما با تدابیر نیرو‌های مسلح و فرماندهی ارشد نظامی، تلفات و آسیب‌ها نسبت به حجم حمله‌ها نسبت به سایر استان‌ها حداقل شد.

امیر سرتیپ دوم بابک معظمی گودرزی، چهار عامل مهم در ناکامی دشمن را مردم ایران، تصمیم‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب، پایداری نیرو‌های مسلح و پشتوانه مردمی بیان کرد.

وی با گرامیداشت هفتمین سالگرد شهادت محمد طا‌ها اقدامی گفت: این کودک چهار ساله قربانی حمله‌های گروهک‌های تروریستی شد که همین‌ها هم دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی است.

فرمانده گروه ۴۴ توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی خطاب به دانش آموزان مدرسه به جنگ شناختی اشاره و اضافه کرد: جنگ شناختی یعنی تلاش برای ایجاد اشتباه شناختی در میان نوجوانان و جوانان، القا کردن اینکه مسئولان جمهوری اسلامی جنگ‌طلب هستند یا دستاورد‌ها و واقعیت‌ها را وارونه نشان دادن. شما باید با بصیرت و دانش راه شهدا را ادامه دهید و در مقابل جنگ شناختی دشمن ایستادگی کنید.

امیر معظمی گودرزی گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا، نقش مهمی در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت دارد و موجب تقویت روحیه معنوی و خودباوری در میان نوجوانان و جوانان می‌شود تا با حفظ بصیرت، مسیر شهدا شهدا را ادامه دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم در این یادواره گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و وقتی کودکی در راه دفاع از وطن به شهادت می‌رسد، این نشان‌دهنده تربیت دینی و ملی عمیقی است که در خانواده و نهاد‌های فرهنگی جامعه نهادینه شده است.

محمدرضا نظریان با تأکید بر اینکه رسالت آموزش و پرورش، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا فقط برپایی مراسمی نمادین نیستند؛ بلکه فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های تربیتی، فرهنگی و هویتی جامعه اسلامی ما هستند.

محمد طا‌ها اقدامی اهل روستای ازان شهر میمه از توابع استان اصفهان؛ کودک چهار ساله‌ای بود که ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ در حمله تروریستی به رژه نیرو‌های مسلح اهواز به شهادت رسید.