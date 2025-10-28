به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه شعبان خمسه، سرمربی تیم والیبال دختران زیر ۱۶ سال ایران در حاشیه آخرین جلسه تمرینی پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار داشت: امروز آخرین تمرین تیم را پیش از اعزام پشت سر می‌گذاریم. بازیکنان پس از حدود دو ماه و نیم تمرین مستمر، اکنون در آمادگی کامل قرار دارند. فردا شب برای دومین دوره حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا عازم می‌شویم و خوشحالیم که این بار با برنامه‌ریزی دقیق‌تری در مسابقات حاضر خواهیم بود.

وی درباره شناخت فنی از حریفان، گفت: شناخت نسبی از برخی تیم‌ها داریم. تیم‌هایی مانند کره جنوبی و چین از بازیکنان زیر ۱۸ سال استفاده کردند، هرچند این تیم‌ها در گروه ایران قرار ندارند. با این حال، سعی کردیم در برنامه‌های تمرینی، سبک بازی آنها را نیز مورد توجه قرار دهیم تا در صورت رویارویی احتمالی، آمادگی لازم را داشته باشیم. با توجه به شرایط، امکان برگزاری اردوی تدارکاتی خارجی فراهم نشد، اما تلاش کردیم از همه ظرفیت‌های داخلی برای آماده‌سازی بهتر بهره ببریم.

شعبان خمسه درباره شانس کسب سهمیه جهانی تیم ایران، افزود: پنج تیم در این دوره از مسابقات کسب سهمیه می‌کنند و همین موضوع، شانس صعود و حتی قهرمانی را برای ایران افزایش می‌دهد. هدف، حضور در جمع برترین‌های آسیاست. در دوره گذشته در رده ششم قرار گرفتیم، اما اکنون با تجربه بیشتر و هماهنگی بالاتر، شانس بالاتری برای موفقیت داریم.

سرمربی تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختر درباره فرآیند انتخاب بازیکنان نیز گفت: استعدادیابی در رده‌های پایه ازسوی کادر فنی با دقت انجام شد. هرچند به دلیل شرایط خاص منطقه‌ای و مسائل مربوط به جنگ، در مقطعی امکان اعزام به برخی اردو‌ها فراهم نشد، اما تلاش کردیم بازیکنانی را انتخاب کنیم که از نظر استعداد، پتانسیل و آمادگی در سطح بالایی قرار دارند. در مجموع ۱۵ بازیکن در اردو حضور داشتند که از میان آنها ۱۲ نفر برای اعزام به اردن انتخاب شدند.

وی ضمن تبریک به تیم دختران زیر ۱۸ سال برای نخستین صعود تاریخی‌شان به فینال آسیا، افزود: بسیاری از بازیکنان فعلی تیم زیر ۱۸ سال، همان دختران زیر ۱۶ سال گذشته هستند که امروز با تلاش خود به جایگاه بالاتری رسیدند. من این موفقیت را به آنها و جامعه والیبال بانوان تبریک می‌گویم. عملکرد درخشان آنها مسیر خوبی را برای سایر دختران باز کرده و امیدواریم در این دوره نیز بتوانیم نخستین مدال تیم‌های پایه بانوان را برای ایران به ارمغان بیاوریم.