به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به‌مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها و روز پرستار، جشن باشکوهی با حضور بانوان بسیجی و جمعی از عاشقان اهل‌بیت علیهم‌السلام در بقعه متبرکه شیخ نوایی شهرستان خوی برگزار شد.

در این آیین معنوی که به‌همت امور بانوان فرمانداری خوی پایگاه‌هایم مقاومت بسیج خواهران برگزار گردید، سرهنگ موسی جعفرزاده، معاون هماهنگ‌کننده سپاه خوی، ضمن تبریک میلاد عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (س)، به تبیین سیره و شخصیت والای حضرت زینب س پرداخت و گفت: حضرت زینب (س) الگوی جاودانه صبر، ایمان و بصیرت برای تمام بانوان مسلمان است و امروز بانوان بسیجی باید با الهام از آن بانوی بزرگوار، در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و انقلابی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

وی افزود: نام حضرت زینب (س) یادآور ایستادگی در برابر ظلم و احیای پیام عاشوراست و امروز رسالت زنان مؤمن و انقلابی، ادامه همان راه روشنگری و دفاع از ارزش‌های اسلامی است.

این مراسم با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله مولودی‌خوانی، قرائت شعر آیینی، مسابقه فرهنگی و اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان برتر همراه بود که فضای معنوی و شادی‌بخشی در میان حاضران ایجاد کرد.

در پایان، بانوان بسیجی با تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت زینب (س) و شهدای والامقام، بر تداوم راه خدمت‌رسانی و حضور فعال در عرصه‌های مختلف جامعه تأکید کردند .