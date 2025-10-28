پخش زنده
جلسه کارگروه مولدسازی داراییهای دستگاههای اجرایی استان خوزستان به ریاست سید مهران علمالهدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این نشست با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری خوزستان و در چارچوب سیاستهای ستاد ملی مولدسازی داراییهای دولت تشکیل شد.
هدف از این نشست، شتاببخشی به فرآیند فعالسازی اموال راکد دولتی و بهرهگیری از ظرفیت آنها برای تکمیل پروژههای عمرانی و زیرساختی استان عنوان شد.
از جمله مهمترین دستورکارهای این جلسه، میتوان به بررسی املاک مازاد و تصویب ارزشگذاری املاک دارای مجوز متعلق به دستگاههایی از جمله شرکت سهامی برق منطقهای خوزستان، ادارهکل آموزشوپرورش استان، دانشگاه شهید چمران اهواز و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.