گشت مشترک مبارزه با گرانفروشی در بوشهر راهاندازی شد
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی بوشهر از تشدید نظارتها بر بازار و مبارزه با گرانفروشی خبر داد و گفت: در همین راستا گشت مشترک مبارزه با گرانفروشی در بوشهر راهاندازی شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سید ناصر موسوی با اشاره به راهاندازی گشت مشترک مبارزه با گرانفروشی، گفت: در جریان گشت مشترک با مأموران اماکن عمومی نیروی انتظامی، تخلف گرانفروشی در یکی از واحدهای صنفی شهر بوشهر شناسایی و پرونده آن بلافاصله تشکیل شد.
وی افزود: پس از بررسی مستندات از سوی شعبه رسیدگیکننده، واحد صنفی متخلف به مهم و موم موقت و نصب پارچه هشدار در محل فعالیت محکوم شد تا سایر واحدهای صنفی نسبت به رعایت حقوق مصرفکنندگان غافل نباشند.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی بوشهر تأکید کرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سودجویی در بازار میوه و ترهبار انجام شده و همکاری مستمر با نیروی انتظامی، نقش تعیینکنندهای در کنترل بازار دارد.
وی همچنین از شهروندان خواست هرگونه تخلف در قیمتگذاری یا امتناع از درج نرخ واقعی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ یا اپلیکیشن تعزیرات گزارش دهند تا بهصورت فوری رسیدگی شود.
موسوی در پایان از اجرای طرحهای نظارتی روزانه در نقاط پرتردد شهر بوشهر خبر داد و یادآور شد: برخورد با متخلفان صنفی بهصورت قاطع و بیدرنگ ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: نظارتها بر بازار میوه، سبزیجات و مواد غذایی تازهخوری تشدید شده است تا از تکرار تخلفها و فشار بر مصرفکنندگان جلوگیری شود.