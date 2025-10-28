پخش زنده
دوازدهمین مرحله اردوی تیم گلبال جوانان در بخش پسران، به میزبانی بابلسر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوازدهمین مرحله اردوی تیم گلبال جوانان در بخش پسران برای آمادگی حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی، ۸ تا ۱۶ آبان به میزبانی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار خواهد شد.
مهدی غفوری، طاها کرامتی، علیرضا رسولی، حسین کرمیمقدم، علی ریگی، سید علی موسوی و احمدرضا قاسمی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.
تمرینات ملی پوشان دعوت شده با نظارت محمود یوسفیان سرمربی، رحمت اله حسینی مقدم و صاحب یوسفی مربیان تیم ملی و عادل نجفی مربی بدنساز انجام میشود و سعید ناهیدی نیز به عنوان سرپرست این اردو معرفی شده است.