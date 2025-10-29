وی افزود: با توجه به توزیع کالا‌های اساسی با قیمت دولتی فقط در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یکی از مهمترین درخواست‌های واحد‌های صنفی توزیع عادلانه کالا‌های اساسی با قیمت دولتی در تمام واحد‌های صنفی بود که بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر شد این کالا برای راحتی هموطنان در واحد‌های صنفی کوچک و خرد هم توزیع شود.