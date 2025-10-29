رییس اتاق اصناف ایران از اجرای طرح بازرسی یکپارچه واحدهای صنفی با نظارت مستقیم اتاق اصناف در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، قاسم نوده فراهانی در همایش اصناف استان البرز با اشاره به فراوانی بازرسی از واحدهای صنفی توسط دستگاههای مختلف، گفت: وجود بازرسی مختلف بهداشتی، رفاهی و نظارتی از واحدهای صنفی مشکلات متعددی برای خدمات رسانی واحدهای صنفی ایجاد کرده است که در تفاهم نامه همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و دیگر واحدهای اجرایی مقرر شده است تمام بازرسیها از واحدهای صنفی بصورت یکپارچه و با نظارت مستقیم واحد بازرسی اتاقهای اصناف استانها صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به توزیع کالاهای اساسی با قیمت دولتی فقط در فروشگاههای زنجیرهای، یکی از مهمترین درخواستهای واحدهای صنفی توزیع عادلانه کالاهای اساسی با قیمت دولتی در تمام واحدهای صنفی بود که بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته مقرر شد این کالا برای راحتی هموطنان در واحدهای صنفی کوچک و خرد هم توزیع شود.