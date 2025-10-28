به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی در عملیاتی موفقیت‌آمیز، یک دستگاه تانکر حامل انواع کالای قاچاق به ارزش بیش از 52 میلیارد ریال را در محورهای مواصلاتی اراک توقیف و دو متهم را دستگیر کرد.

این عملیات در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و با همکاری پلیس کرمانشاه انجام شد. مأموران پس از مطلع شدن از تردد تانکر مشکوک، آن را متوقف و پس از بازرسی، کالاهای قاچاق کشف و ضبط شد.

اقلام مکشوفه شامل 2987 عدد ابزارآلات، 44842 قلم لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار، 12 دست ظروف آشپزخانه و 44 تکه منسوجات قاچاق بوده است.

سردار احمدرضا چگنی، جانشین فرماندهی انتظامی استان، اعلام کرد که متهمان به همراه پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.