رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در دیدار با کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان از زحمات کارکنان این نهاد در برگزاری مطلوب مسابقات سراسری قرآن کریم قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی با بیان اینکه فعالیت قرآنی امری است معنوی، ماندگار و بی‌بدیل گفت: از تلاش‌های کارکنان اوقاف و برگزارکنندگان مسابقات سراسری قرآن کریم که با اخلاص در مسیر قرآن و نشر معارف الهی گام برمی دارند صمیمانه تشکر می‌کنم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به رشد عملکرد مجموعه اوقاف کردستان اظهار داشت: کردستان می‌تواند الگوی ملی در کارکرد‌های فرهنگی و اقتصادی وقف باشد و ما نیز از طرح‌های شاخص استان حمایت خواهیم کرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: در کردستان اقدامات خوبی در حوزه اسناد موقوفات، اجرای طرح GIS و مولدسازی دارایی‌های وقفی انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی با بیان اینکه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در کردستان ظرفیت بسیار خوبی برای گسترش فعالیت‌های علمی دارد عنوان کرد: در تلاش هستیم با همکاری وزارت علوم و شورای گسترش، مجوز‌های لازم برای آغاز به کار این دانشگاه را به صورت بین‌المللی اخذ کنیم.

در این دیدار، نماینده ولی فقیه در استان نیز ضمن قدردانی از برگزاری موفق مسابقات سراسری قرآن کریم در استان اظهار داشت: این مسابقات که با استقبال گسترده مردم برگزار شد جایگاه قرآنی کردستان را بیش از پیش تقویت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی همچنین خواستار حمایت بیشتر از مؤسسات قرآنی و دارالقرآن‌های مردمی در استان شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین از مرکز دانش‌بنیان وابسته به موقوفات استان کردستان نیز بازدید کرد.

وی در این بازدید گفت: این مرکز دانش‌بنیان نمونه‌ای موفق از به‌کارگیری ظرفیت وقف در خدمت علم و فناوری است.