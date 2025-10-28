مختومه شدن ۸۰ درصد پروندههای قضایی بخش پاپی با سازش
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: حدود ۸۰ درصد پروندههای قضایی در بخش پاپی و ۶۵ درصد در بخش ززوماهرو به صلح و سازش ختم میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیسکل دادگستری لرستان در حاشیه بازدید از فضای اداری بخش پاپی و ززوماهرو با اشاره به نقش کلیدی دادگاههای بخش در تأمین عدالت محلی، اظهار کرد: دادگاههای عمومی در مناطق کمتر برخوردار، باید با انگیزهای مضاعف و رویکردی جهادی، در مسیر خدمترسانی به مردم گام بردارند. حضور قاضی در متن جامعه و شناخت میدانی از مسائل، زمینهساز تصمیمگیریهای دقیقتر و مؤثرتر خواهد بود.
حجتالاسلاموالمسلمین سعید شهواری تصریح کرد: بر اساس آمار در ششماهه ابتدای سال جاری در دادگاه عمومی بخش پاپی ۱۰۰درصد ابلاغها بهصورت الکترونیک و کارشناسیها با قرعهکشی انجام میپذیرد.
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: همچنین حدود ۸۰ درصد پروندهها در بخش پاپی و ۶۵ درصد در بخش زز ماهرو با استفاده از ظرفیت حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است.
وی افزود: متوسط زمان رسیدگی در دادگاه عمومی بخش پاپی حدود ۳۵ روز است و با استفاده از ظرفیتهای قانونی در ۸۳ درصد آرای صادره از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شده است و دادرسیها بهصورت ۱۰۰ درصد الکترونیک انجام میشود.