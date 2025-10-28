به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس فرودگاه شهدای سبزوار گفت: پروازهای شرکت هواپیمایی پارس‌ ایر روزهای شنبه و سه‌ شنبه هر هفته در مسیر تهران – سبزوار و برعکس انجام خواهد شد.

حسین شادمان افزود: ادامه یافتن پروازهای فرودگاه سبزوار و افزایش پروازها در آینده بستگی به‌ میزان استقبال مردم و مسافران دارد و فرودگاه سبزوار با تجهیزات و امکانات به‌ روز شده و ایمن، آماده‌ ارائه‌ هرگونه خدمات هوایی به همه‌ مسافران است.

رئیس فرودگاه شهدای سبزوار ادامه داد: در سال های اخیر طرح توسعه‌ فرودگاه سبزوار شامل فضای پایانه مسافری، سالن ترانزیت، افزایش ضریب حفاظتی و امنیتی فرودگاه، بهسازی ورودی ترمینال، تعویض شبکه برق و پارکینگ از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی اجرا شده است.

فرودگاه سبزوار تنها فرودگاه فعال در غرب استان خراسان رضوی است که با گستره ۳۲۸ هکتار در فاصله هشت کیلومتری جنوب غربی این شهر قرار دارد.

این فرودگاه که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است، به عنوان پشتیبان فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی‌ نژاد مشهد شناخته می شود.

خراسان رضوی علاوه بر فرودگاه بین‌ المللی هاشمی نژاد مشهد دارای ۲ فرودگاه در شهرستان‌ های سبزوار و گناباد در جنوب این استان است.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد