پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام شرکت آبفای قم به علت عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب رسانی، فردا ۷ آبان جریان آب در محدوده در بلوار شهید صدوقی (زنبیل آباد) قم دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شرکت آبفای قم در اطلاعیهای اعلام کرد: جریان آب بلوار شهید صدوقی محدودهی بین دو بلوار عطاران و شهید اخلاقی (از ابتدای هر دو بلوار تا تقاطع مفتح غربی) به همراه تمامی کوچهها وخیابانها و فرعیهای بین این دو بلوار، فردا چهارشنبه ۷ آبان از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.
تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی در شهرها و روستاهای استان است.