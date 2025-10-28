براساس اعلام شرکت آبفای قم به علت عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب رسانی، فردا ۷ آبان جریان آب در محدوده در بلوار شهید صدوقی (زنبیل آباد) قم دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شرکت آبفای قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان آب بلوار شهید صدوقی محدوده‌ی بین دو بلوار عطاران و شهید اخلاقی (از ابتدای هر دو بلوار تا تقاطع مفتح غربی) به همراه تمامی کوچه‌ها وخیابان‌ها و فرعی‌های بین این دو بلوار، فردا چهارشنبه ۷ آبان از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی در شهر‌ها و روستا‌های استان است.