دانشآموزی در شهرستان بوکان که بر اثر برخورد تنبیهی یکی از معاونان دچار مصدومیت شده بود، عصر امروز پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان ترخیص شد و حال عمومی او مساعد گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این حادثه صبح امروز در یکی از مدارس بوکان رخ داد و بلافاصله پس از آن، دانشآموز برای انجام بررسیهای پزشکی به بیمارستان بوکان منتقل شد.
دکتر محمد صاحبی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و پزشک معالج این دانشآموز درباره روند درمان گفت:آسیب واردشده سطحی بود و خوشبختانه هیچگونه عارضه مغزی یا عصبی مشاهده نشد.
پس از انجام معاینات کامل و تصویربرداری، بیمار تحت مراقبت قرار گرفت و با بهبود وضعیت عمومی، مرخص شد.
گفته میشود آموزش و پرورش شهرستان بوکان در حال بررسی ابعاد این حادثه و پیگیری نحوه برخورد با فرد خاطی است.