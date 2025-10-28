دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: شورای فرهنگ عمومی طی چهار دهه فعالیت خود توانسته است به نهادی بالغ و هماهنگ‌کننده در عرصه فرهنگ کشور تبدیل شود و امروز شاهد هم‌افزایی، هم‌فکری و همکاری گسترده میان دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی در سراسر کشور هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما افزود: شورای فرهنگ عمومی در این چهار دهه تلاش کرده است تا به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و قرارگاهی، شبکه‌ای منسجم از فعالیت‌های فرهنگی را در استان‌ها و شهرستان‌های کشور پایه‌گذاری کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های شورا در این سال‌ها، ایجاد و تقویت قرارگاه‌های فرهنگی در سراسر کشور است؛ به گونه‌ای که امروز در اغلب استان‌ها، این قرارگاه‌ها با حضور فعال نهاد‌های فرهنگی، رسانه‌ای و دینی فعالیت دارند و تصمیمات هماهنگ‌تری در حوزه فرهنگ اتخاذ می‌شود.

دبیر شورای فرهنگی با اشاره به نقش شورای فرهنگ عمومی در سازمان‌دهی تشکل‌ها و نهاد‌های فعال فرهنگی گفت: شورا توانسته است بسیاری از فعالیت‌های پراکنده فرهنگی را سامان دهد و مسیر هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و آموزشی را هموار سازد.

آشنا ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی علاوه بر سیاست‌گذاری کلان، در موضوعات راهبردی نیز ورود کرده است؛ از جمله مقابله با تهاجم فرهنگی، ارتقای سواد رسانه‌ای، و پاسداری از ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه.

وی تأکید کرد: شورا در مواجهه با پدیده‌هایی مانند «شبیخون فرهنگی» و «بمباران اطلاعات نادرست» در فضای مجازی، نقش فعالی ایفا کرده است.

آشنا افزود: داده‌های پژوهشی نهاد‌هایی مانند مجلس شورای اسلامی، ایسپا و سازمان صداوسیما نشان می‌دهد که برخلاف نگرانی‌های گذشته، امروز رسانه‌های داخلی بار دیگر به منابع مرجع اطلاع‌رسانی در کشور تبدیل شده‌اند و اعتماد عمومی نسبت به آنها افزایش یافته است.

وی با اشاره به برنامه‌های روز فرهنگ عمومی گفت: در این مناسبت، از خادمان نمونه فرهنگ عمومی کشور تجلیل خواهد شد و از شخصیت‌های برجسته فرهنگی در استان‌ها و در سطح ملی قدردانی می‌شود. همچنین بر اساس پنج شاخص اصلی — از جمله برگزاری منظم جلسات شورا، تدوین و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، و اجرای مصوبات — دستگاه‌ها و استان‌های برتر معرفی و تقدیر خواهند شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی افزود: امروز شورا به بلوغ نهادی رسیده است و با همراهی دستگاه‌های فرهنگی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های کلان و اثرگذار در حوزه فرهنگ کشور خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده، شاهد ثمرات بیشتر این هم‌افزایی و تعامل میان نهاد‌های فرهنگی در مسیر تحقق اهداف فرهنگی کشور باشیم.