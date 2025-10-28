به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۴۵ کیلوگرم، پارسا طهماسبی در مبارزه نخست با نتیجه ۸ بر ۶ از سد ریکو فروساوا از ژاپن گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر ۲ یونگ کیانگ هویانگ از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله بکدولت آگابک از قزاقستان را با نتیجه ۷ بر ۱ شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. طهماسبی در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۲ آدیلت موکانبتوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.