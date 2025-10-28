دهمین نمایشگاه توانمندی‌های صنایـع کوچک، متوسط و خوشه‌های صنعتی استان همدان، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی همدان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با اشاره به حضور ۱۲۰ واحد تولیدی و صنفی از همه شهرستان‌های این استان در این نمایشگاه گفت: واحد‌هایی از ۷ گروه صنعتی اصلی، رایزنانی از ۸ کشور خارجی و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران مستقر در نواحی صنعتی استان هم در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

مصطفی حقیقی، هدف از برگزاری دهمین نمایشگاه توانمندی‌های صنایـع کوچک، متوسط و خوشه‌های صنعتی را معرفی توانمندی‌های استان همدان در حوزه صنعت و بازاریابی برای واحد‌های تولیدی بیان و پیش بینی کرد: در این نمایشگاه، قرارداد‌های خوبی برای واحد‌های تولیدی این استان امضا شود.

او همچنین از فعالیت ۴ هزار طرح و واحد تولیدی در ۳۵ شهرک و ناحیه صنعتی استان همدان خبر داد و تصریح کرد: دانش بنیان بودن، ارائه فناوری نوین و سابقه بیشتر از جمله ملاک‌های انتخاب واحد‌های تولیدی برای شرکت در این نمایشگاه بود.

مسعود دهبانی صابر، مدیرعامل نمایشگاه‌های بین المللی همدان هم گفت: این نمایشگاه از ۶ تا ۹ آبان برپاست و علاقمندان می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از این نمایشگاه دیدن کنند.