به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی گفت: با حمایت جدی مسئولان ملی و اختصاص اعتبارات لازم، هیچ محدودیتی برای ساخت مرکز امید و زندگی وجود ندارد و تمامی امکانات برای سرعت‌بخشی به پروژه فراهم شده است.

او گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، زمین و نقشه مرکز مشخص شده و مشاوران مهندسی نیز در حال بازنگری نهایی و تهیه اصلاحیه هستند.

زندیه وکیلی افزود: پیشنهاد می‌شود که پروژه به‌صورت فازبندی اجرا شود تا بخش‌هایی از آن ظرف یک سال قابل بهره‌برداری باشد و هزینه‌ها به صورت مرحله‌ای مدیریت شود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هم گفت: اعتیاد یک موضوع جهانی است که سه عامل از جمله مسئله مالی و سودجویی، منافع سیاسی کشور‌ها با هدف قرار گرفتن جوانان، فقر فرهنگی، مالی، اقتصادی و اشتغال سبب بروز آن می‌شود.

سلیمان عباسی افزود: ساماندهی وضعیت اعتیاد در کشور در زمینه پیشگیری و درمان مورد توجه است به طوریکه طرح تحول درمان، مراکز امید و زندگی، مدیریت مصرف و کنترل وضعیت کشت مجاز و غیرمجاز در دستورکار است.

او گفت: اگر در این حوزه پیشگیری و کنترل صورت نگیرد چند سال آینده میزان معتادان در کشور دو برابر می‌شود بنابراین همه باید در این زمینه تلاش کنند و جوانان نیز نسبت به این موضوع و مخاطرات مصرف موادمخدر آگاهی لازم را داشته باشند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اشکالات اجرایی در اجرای ماده ۱۶ گفت: تجربه گذشته نشان داده پذیرش صرف افراد در چارچوب ماده ۱۶ بدون ساختار درمانی و حمایتی مناسب کارایی لازم را نداشته است.

عباسی افزود: این ایرادات اصلاح شده و اکنون با تبدیل مراکز سنتی به مرکز «امید و زندگی» فرآیند درمان و بازتوانی با کیفیت بهتر و رویکرد جامع‌تر دنبال می‌شود.

او گفت: بهزیستی استان با مجوزی که از قبل داشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد تا ساختمان جدید بر اساس زمینی که احداث می‌شود و مجوز ستاد، با نام مرکز امید و زندگی تاسیس شود و فرایند‌ها اصلاح شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم گفت: در استان ۱۶۰ مرکز درمانی دارویی و ۴۵ مرکز درمان غیردارویی فعالیت می‌کنند که ۴۷ هزار نفر تحت پوشش مراکز درمانی دارویی و هزار و ۳۵۰ نفر تحت پوشش مراکز درمان غیردارویی هستند.

کلهر با بیان اینکه استان ۷ مرکز کاهش آسیب دارد که ۲ مرکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی است، گفت: عدم وجود مرکز تی سی در استان، عدم وجود شلتر برای بانوان، عدم وجود اعتبارات مکفی برای درمان اعتیاد معتادان متجاهر ماده ۱۶ و تبصره ۲، عدم راه اندازی سامانه رصد و رهگیری بیماران و دارو‌های درمان اعتیاد و عدم فعالیت مرکز ماده ۱۶ از چالش‌های موجود است.