در مراسمی از مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی نمونه ملی و استانی و منتخبین جایزه ملی کیفیت تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار در این مراسم با تقدیر از زحمات و تلاشهای موثر کارکنان استاندارد گفت: رعایت استاندارد در بخشهای مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و دقت کارکنان اداره استاندارد در سلامت مردم تاثیرگذار است.
محمدرضا بابایی با تقدیر از مدیرانی که چهارچوب و موزاین استاندارد را رعایت میکنند، بر توجه بیشتر به این موضوع در همه بخشها تاکید کرد.
رزاقی رئیس مرکز ملی اندازه شناسی و اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد ایران هم گفت: واحدهای نمونه طبق شاخصها و معیارهای اداره استاندارد توسط کمیتههای تخصصی مختلف انتخاب شدهاند.