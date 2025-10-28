تیم ملی راگبی بانوان ایران دیروز پس از کسب عنوان نایب‌ قهرمانی آسیا برای نخستین‌ بار در تاریخ این رشته، به میهن بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات راگبی قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ بانوان در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و تیم ملی ایران با عملکردی درخشان، موفق شد در میان برترین تیم‌ های قاره، بر سکوی دوم آسیا بایستد.

در ترکیب تیم ملی راگبی بانوان، هفت ورزشکار از استان خراسان رضوی نیز حضور داشتند که نقش مؤثری در دستیابی به این افتخار تاریخی ایفا کردند و بار دیگر توانمندی بانوان ورزشکار خراسانی را به نمایش گذاشتند.