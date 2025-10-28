به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: در مدت کمتر از ۱۲ روز، دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در منطقه حفاظت شده عباس آباد ، حضور سه گونه پلنگ ایرانی شامل یک نر، یک ماده و توله آن‌ها در محدوده حفاظت‌شده عباس‌آباد را ثبت کردند.

علیرضا رضایی با بیان اینکه این موضوع نشان‌دهنده پویایی جمعیت این گونه ارزشمند و استمرار زادآوری موفق در منطقه است، افزود: منطقه عباس‌آباد از دیرباز نقش ذخیره‌گاه طبیعی را برای زیستگاه‌های اطراف ایفا کرده و در ده سال گذشته به‌طور پیوسته شاهد تولد توله‌های جدید پلنگ بوده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: افزایش جمعیت پلنگ‌ها موجب شده تا برخی نرهای جوان به گسترش قلمرو خود در مناطق آزاد پیرامون منطقه و حتی شهرستان‌های نزدیک روی بیاورند و نمونه‌ای از این رفتار چندی پیش در محدوده معلی انارک نیز مشاهده شد.

وی ادامه داد: تداوم ثبت چنین تصاویر و افزایش تعداد توله‌ها، بیانگر شرایط زیستگاهی پایدار و امنیت بالا برای گونه‌های شاخصی همچون پلنگ ایرانی در عباس‌آباد است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت: ارتقاء سطح حفاظتی منطقه عباس‌آباد، افزوده شدن امکانات و نیروی بیشتر، می‌تواند زمینه‌ساز حفظ بهتر گونه‌های نادر و ایجاد محیطی پویاتر برای حیات‌وحش اصفهان باشد.

پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد با وسعت معادل ۴۰۰ هزار هکتار در شرق استان اصفهان و در شهرستان نایین قرار گرفته‌ است.

این منطقه یکی از مهمترین زیستگاه‌های یوزپلنگ و از زیستگاه‌های مُنتخب پروژه «حفاظت از یوزپلنگ آسیایی» به شمار می‌رود.