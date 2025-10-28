برگزاری مانور تمام عیار زلزله در آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی از برگزاری مانور تمام عیار زلزله ترکیبی استان در ۲۸ آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ظفر محمدی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان آذربایجان شرقی گفت: برای بیش از ۴۰ دستگاه در این مانور تکالیف تعیین شده که مطابق شرح وظایف خود در این مانور شرکت خواهند کرد.
وی افزود: شهرستانهای بستان آباد، اهر، هریس، ورزقان و شبستر به عنوان شهرستانهای معین شهرستان تبریز که زلزله فرضی در آن اتفاق خواهد افتاد در این مانور در محل شهر جدید شهریار حضور خواهند داشت.
محمدی اظهار کرد:سازمان بحران کشور تمامی استانها را مکلف کرده است تا هر استان یک مانور تمام عیار ترکیبی در سطح استان خود برگزار کند که این مانور در استان آذربایجان شرقی چهارشنبه ۲۸ آبان در شهریار برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این مانور با محورهای آمادگی و پاسخ، امداد و نجات، آواربرداری، اطفای حریق، عملیات آبی، اسکان اضطراری، تامین امنیت، ساماندهی کمکهای مردمی، عملیات پیش بیمارستانی و بیمارستانی، هماهنگی بین دستگاهها و تامین زیر ساختهای حیاتی بهتر در مواجهه با بحرانها و همچنین ارزیابی کارایی سیستمهای امدادی و مدیریتی استان برگزار میشود.