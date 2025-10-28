پخش زنده
تیم فوتسال پسران کشورمان با برتری مقابل ازبکستان به فینال بازیهای آسیایی جوانان بحرین صعود کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال پسران ایران بعد از اول شدن در گروه خود در بازیهای آسیایی جوانان، در مرحله نیمهنهایی امروز از ساعت ۱۶ (به وقت محلی) به دیدار ازبکستان رفت.
علی صانعی، سرمربی تیم فوتسال پسران ایران، برای این بازی، محمد علی شکارچی، صدرا چوپانی، حسینرضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی و محمدجواد نوروزی را از ابتدا به زمین فرستاد.
این بازی در نهایت با برتری ۱۴ بر ۲ ایران به پایان رسید. گلهای ایران در این بازی را صدرا چوپانی (۳ بار)، محمدجواد نوروزی (۳بار)، حسینرضا یوسفی (۲بار)، امیرحسین مستشارنژاد، ابوالفضل زمانی، سعید فخرانی، محمدحسین غریبی، محمد کرمی و امیرحسین داهیپور بهثمر رساندند.
شاگردان علی صانعی که با اقتدار به فینال رسیدند، باید منتظر بمانند تا تکلیف دیگر فینالیست رقابتها مشخص شود. در دیگر بازی نیمه نهایی، افغانستان و تایلند به مصاف هم میروند که برنده آن بازی پنجشنبه از ساعت ۱۹ (به وقت محلی) در بازی نهایی مقابل ایران قرار میگیرد.