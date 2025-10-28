پخش زنده
آسمان اصفهان تا پایان هفته دودآلود و غبار آلود است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا چند روز آینده جوی به نسبت پایدار در استان مستقر خواهد بود و آسمان صاف در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی و شهر اصفهان غبار صبحگاهی پیش بینی میشود.
لیلا امینی ادامه داد: از امروز تا پایان روز پنجشنبه هشتم آبانماه به دلیل پایداری جو، احتمال افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه شهرهای اصفهان، خمینیشهر، دهاقان، برخوار (دولتآباد)، لنجان، فرودگاه اصفهان، کبوترآباد، نجفآباد و مبارکه انتظار میرود.
وی گفت: پایداری هوا در این مناطق میتواند به تجمع آلایندهها و کاهش کیفیت هوا منجر شود که بهویژه برای گروههای حساس مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی خطرناک است.
رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: همچنین دما تا پنج روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان هستند.