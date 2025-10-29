پخش زنده
مدیرکل راهآهن شمال ۲ از حرکت نخستین قطار گردشگری گیلان جمعه ۹ آبان از ایستگاه راهآهن رشت به مقصد لوشان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل راهآهن شمال۲ گفت: نخستین قطار گردشگری گیلان جمعه ۹ آبان، از ایستگاه راهآهن رشت به مقصد لوشان حرکت خواهد کرد و در این مسیر، از جنگل سراوان، پل سد سیاهرود، پل سد منجیل که طولانیترین پل ریلی کشوراست و پل شاهرود لوشان عبور کرده و امکان مشاهده مناظر دیدنی و طبیعی مسیر ریلی منحصر به فردی را برای مسافران فراهم خواهد کرد.
رحمت رحمتنژاد با بیان اینکه قیمت بلیت هر نفر ۷۳۰ هزار تومان تعیین شده و از مسافران با یک وعده غذایی پذیرایی خواهد شد، افزود: قطار ساعت ۱۱ و ۱۰ دقیقه از ایستگاه راهآهن رشت حرکت کرده و ساعت ۱۶ و ۱۰ دقیقه به مقصد باز میگردد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری ریلی و ارتقای تجربه سفر برای مردم استان گفت: هدف ما ایجاد فرصتهای تفریحی متفاوت و معرفی زیباییهای طبیعی گیلان به همه گردشگران است و امیدواریم این تجربه خاطرهانگیز، علاقهمندان به سفرهای ریلی را جذب کند.
مدیرکل راهآهن شمال۲ این حرکت نوآورانه، را گامی مهم برای رونق گردشگری گیلان و ایجاد نشاط اجتماعی برای مردم دانست.