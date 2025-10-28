به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سردار سرلشکر پاسدار «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) عصر امروز (سه‌شنبه) با حضور در منزل شهید سرلشکر «علی شادمانی» فرمانده فقید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و خاصه شهید علی شادمانی، طی حکم فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) درجه سپهبدی این شهید والامقام را به خانواده ایشان اعطاء کرد.

سپهبد «علی شادمانی» که درپی شهادت سرلشکر «غلامعلی رشید» در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به فرماندهی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) منصوب شده بود، در حملات رژیم متجاوز صهیونیستی به جمع همرزمان شهیدش پیوست.