دبیر کمیته علمی پویش ملی سوغات اربعین از دریافت ۱۳۰ ایده فناورانه در محور علمی این پویش خبر داد و گفت: این میزان از مشارکت نشان‌دهنده علاقه‌مندی گسترده جوانان و پژوهشگران به خلق راه‌حل‌های نوآورانه در عرصه فرهنگی و اجتماعی اربعین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، راحله انوری، دبیر کمیته علمی پویش ملی سوغات اربعین در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه محور علمی پویش با تمرکز بر ایده‌های فناورانه و نوآورانه جایگاه ویژه‌ای در میان محورهای سه‌گانه داشت، اظهار کرد: در کنار محورهای فرهنگی‌ـ‌اجتماعی و هنری، محور علمی با حساسیت و دقت مضاعف مورد توجه قرار گرفت تا ایده‌های دارای قابلیت اجرا و تأثیرگذاری فرهنگی بیشتر شناسایی شوند.

طراحی پروتکل داوری و فرم‌های ارزیابی تخصصی

وی با اشاره به طراحی پروتکل داوری و فرم‌های ارزیابی تخصصی افزود: تمام آثار دریافتی بر اساس معیارهای دقیق علمی، محتوایی و اجرایی مورد قضاوت قرار گرفتند تا عدالت و دقت در فرایند داوری حفظ شود.

انوری ادامه داد: «ژآثار در محورهای مختلف دسته‌بندی شدند و هر اثر با توجه به شاخص‌هایی چون میزان نوآوری، قابلیت اجرا، تأثیرگذاری فرهنگی و ارزش افزوده اجتماعی، توسط داوران مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.»ژ

انتخاب داوران با تأکید بر تخصص و بی‌طرفی

دبیر کمیته علمی پویش ملی سوغات اربعین تأکید کرد: فرایند انتخاب داوران با در نظر گرفتن تخصص، تجربه و بی‌طرفی انجام شد تا نتیجه نهایی داوری‌ها از پشتوانه علمی و اجرایی قابل‌اعتماد برخوردار باشد.

وی از دریافت ۱۳۰ ایده فناورانه در محور علمی این پویش خبر داد و گفت: این حجم از مشارکت نشان‌دهنده علاقه‌مندی گسترده جوانان و پژوهشگران به خلق راه‌حل‌های نوآورانه در عرصه فرهنگی و اجتماعی اربعین است.

برگزیدگان محور ایده‌های فناورانه

انوری نتایج نهایی برندگان محور ایده‌های فناورانه پویش ملی سوغات اربعین را اعلام کرد و گفت: نفر اول، سید حسین اشرفی با ایده پویش هر زائر یک پاکبان / اربعین سبز برگزیده شد. نفر دوم، محمد مجید دائی با ایده دعوت اربعین، و نفرات سوم مشترک، الهه عروجی با ایده دستبند هوشمند NFC/QR ویژه مدیریت زائران و آزاده شمس با ایده سلامت زائر هستند.»

وی خاطرنشان کرد: امید است با استمرار این جریان علمی و فرهنگی، زمینه برای توسعه ایده‌های کاربردی و ترویج رویکردهای نوآورانه در خدمت به زائران اربعین بیش از پیش فراهم شود.»ژ