به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خدیجه قانع، سرمربی تیم هندبال جوانان دختر ایران پس از کسب نخستین قهرمانی در تاریخ بازی‌های آسیایی، اظهار داشت: خدا را شاکریم که این اتفاق فوق‌العاده بزرگ برای هندبال کشورمان رقم خورد. این قهرمانی تاریخی را به مردم ایران و جامعه ورزش بخصوص خانواده هندبال تبریک می‌گویم.

وی افزود: با اینکه زمان کمی برای آماده‌سازی داشتیم، اما با انگیزه‌ای که بازیکنان داشتند این اتفاق بزرگ رقم خورد. برای دختران هندبال ایران بسیار خوشحالم. من از سال‌های گذشته امروز را می‌دیدم و مطمئن بودم دختران ایران یک روزی بر سکوی قهرمانی آسیا می‌ایستند.

قانع با بیان اینکه بازی با هنگ‌کنگ برای ما تشریفاتی است، گفت: با این حال در آخرین بازی با تمام توان به میدان می‌رویم تا ششمین پیروزی خود را کسب کنیم.

تیم هندبال جوانان دختر ایران با کسب پنجمین پیروزی خود در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان، نخستین بار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستادند.