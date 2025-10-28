پخش زنده
امروز: -
در ادامه دیدارهای دور برگشت مسابقات فوتبال لیگ دسته یک آذربایجانغربی، تیم ههلگورد مهاباد در خانه برابر جوانان شُلهوند میاندوآب متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این دیدار از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه آزادی مهاباد برگزار شد و دو تیم پس از نود دقیقه تلاش، به تساوی صفر – صفر رضایت دادند.
با این نتیجه، تیم ههلگورد مهاباد با کسب یک امتیاز از این بازی، مجموع امتیازات خود را به ۷ امتیاز رساند و در جایگاه سوم جدول ردهبندی رقابتها قرار گرفت.
بر اساس برنامه مسابقات، تیم ههلگورد در هفته آینده (شنبه) میزبان تیم دهشمس اشنویه خواهد بود.