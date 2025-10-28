به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شوش گفت: ساعت ۱۲ظهر امروز سه شنبه۶آبان طی تماس پرسنل بیمارستان نظام مافی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شوش مبنی بر گیرکردن یک حلقه انگشتر از دست دختر بچه ۵ ساله بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکز آتش نشانی به این مرکز درمانی اعزام شدند.

سید محمد موسوی افزود: آتش نشانان پس از حضور در بیمارستان و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از تجهیزات تخصصی، انگشتر از دستان این کودک خارج شد.