به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران گفت: سامانه بارشی از پنحشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴، وارد استان مازندران می‌شود.

فرجی با اشاره به ایتکه برای این سامانه بارشی، هشدار سطح نارنجی صادر شد افزود: میزان بارش در این سامانه، قابل توجه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی تصریح کرد: تحلیل نقشه‌ها نشان می‌دهد فردا چهارشنبه ۷ آبان تداوم هوای گرم را در استان خواهیم داشت و تنها پدیده قابل ذکر مه صبحگاهی خواهد بود.

به گفته فرجی، در گذر چهارشنبه شب به پنج شنبه به تدریج افزایش ابر، وزش باد نسبتا" شدید و بارندگی را در استان خواهیم داشت.

وی ادامه داد: روز پنج شنبه علاوه بر بارندگی، کاهش دما را در استان داریم بطوریکه در ارتفاعات استان کاهش دما تا ۱۵ درجه و در مناطق پایین دست تا ۱۰ درجه پیش بینی شده است.

کارشناس هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: این سامانه بارشی موجب بالا آمدن آب رودخانه‌ها و وزش باد نسبتا" شدید در استان می‌شود که مردم و مسافران باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

فرجی گفت: روز جمعه ۹ آبان بارش‌ها بصورت پراکنده خواهد بود و از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

به گفته وی دریا از اواخر وقت چهارشنبه مواج می‌شود و تا روز‌های پنجشنبه و جمعه ادامه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.