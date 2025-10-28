پخش زنده
مدیرکل کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان: مهرواره و جشنواره جادوی دستها روزهای ششم و هفتم آبان ماه در یزد دایر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عالیه قوامی با بیان اینکه این مهرواره از تابستان به همت کانون در کلیه مراکز استان در حال برگزاری است، افزود: این جشنواره با هدف انتقال تجربه و نمایش توانمندیهای نوجوانان در کنار والدین خود و تقویت پیوندهای خانوادگی، رشد مهارتهای علمی و ترویج فرهنگ تولید با بهره گیری از تجربههای بومی و محلی طراحی شده است.
وی افزود: با اجرای این طرح تعداد زیادی از اعضای نوجوان پسر و دختر در مراکز کانون، دست سازههای زیبای خود را در نمایشگاهی در معرض دید عموم برای فروش میگذارند.
مدیرکل کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان ادامه داد: انواع تولیدات دستی و کاردستی در حوزههای مختلف، کیک و شیرینی، کتاب، سفال و زیورآلات در اینجا عرضه شده است.
قوامی اظهار داشت: این جشنواره روزهای ششم و هفتم آبانماه از ساعت ۱۵ در مرکز شماره ۳ کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان واقع در ۵۲ متری امامشهر دایر است.