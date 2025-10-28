به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با استقرار شرایط پایدار برمنطقه تا اواخر وقت روز چهارشنبه شاهد جوی نسبتا آرام و بدون بارندگی در استان خواهیم بود که در ساعات بعد از ظهر و به ویژه در جنوب استان با وزش باد همراه خواهد شد.

از اواخر وقت روز چهار شنبه عبور موجی زودگذر از نیمه شمالی استان سبب بارش‌های پراکنده در این مناطق خواهد شد.

از لحاظ دمایی نیزدر دوروز آینده تغییرات محسوسی در استان رخ نخواهد داد، اما از روز پنجشنبه باشمالی شدن جریانات در منطقه شاهد کاهش محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.