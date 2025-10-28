با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عملیات اجرایی یک مجتمع بزرگ تفریحی و گردشگری در فاز شش شهر جدید پرند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان تهران و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در زمینی به وسعت بیش از هشت‌هزار متر مربع احداث می‌شود.

این طرح با مساحت ۸ هزار و ۳۲۴ مترمربع زمین و بیش از ۴۰ هزار مترمربع فضای تفریحی و گردشگری در فاز شش شهر جدید پرند طراحی شده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای حوزه گردشگری در جنوب‌غرب استان تهران به شمار می‌رود.

در حاشیه این مراسم، وزیر میراث‌فرهنگی، بر رویکرد حمایتی دولت از فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: دولت چهاردهم با نگاه راهبردی به توسعه گردشگری، از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده خواهد کرد. امروز گردشگری نه‌تنها عامل رشد اقتصادی، بلکه ابزاری مؤثر در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان مردم است.

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت منطقه پرند در نقشه توسعه شهری و گردشگری استان تهران افزود: پرند به‌عنوان یکی از کانون‌های جمعیتی و اقتصادی کشور، نیازمند زیرساخت‌های نوین تفریحی و گردشگری است.

به گفته مسئولان طرح ، این مجموعه پس از تکمیل، شامل فضاهای اقامتی، مراکز تفریحی مدرن، فودکورت‌ها، سالن‌های همایش، مجموعه‌های ورزشی و بخش‌های فرهنگی خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان یکی از قطب‌های جدید گردشگری در حاشیه پایتخت نقش‌آفرینی کند.