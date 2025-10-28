به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در دوره مربیگری درجه سه والیبال آقایان ۲۴ نفر از مربیان استان قم زیر نظر سید ابوالفضل احمدی از مدرسان فدراسیون با آخرین قوانین و تکنیک‌های مربیگری این رشته آشنا شدند.

والیبال در سال ۱۸۹۵ توسط ویلیام مورگان در ایالات متحده آمریکا ابداع شد و به‌سرعت در همه کشور‌های جهان فراگیر شد؛ به‌طوری‌که در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۰ برای نخستین‌بار در برنامهٔ بازی‌های المپیک قرار گرفت و امروزه در سراسر جهان بازی می‌شود. این رشته تقریباً برای تمام گروه‌های سنی مناسب است و وسایل بازی شامل توپ و تور است.

امروزه بیش از ۸۰۰ میلیون بازیکن والیبال در سراسر جهان وجود دارند.