بخش کودک و نوجوان هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با استقبال گسترده مخاطبان و هنرمندان همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، گروه‌های نمایشی در مناطق مختلف مریوان به اجرای برنامه می‌پردازند.

در این جشنواره یکی از اجرا‌هایی که با استقبال پرشور مردم مواجه شده بخش کودک و نوجوان است.

این بخش که با هدف پرورش خلاقیت، ارتقای فرهنگ نمایشی در میان نسل جدید و آشنایی کودکان با هنر تئاتر برگزار می‌شود، امسال با حضور گروه‌هایی از شهر‌های مختلف کشور رنگ و بویی تازه به جشنواره بخشیده است.

در آیین افتتاحیه این بخش، نمایش‌هایی با مضامین آموزشی، محیط‌زیستی و اجتماعی در محوطه پارک ملت و خیابان ساحلی زریبار اجرا شد که با شور و شوق فراوان کودکان مریوانی و خانواده‌هایشان روبه‌رو شد.

به گفته‌ی فاتح بادپروا دبیر جشنواره، هدف اصلی برگزاری بخش کودکان و نوجوانان این جشنواره ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای این قشر بوده است.

بخش کودک و نوجوان جشنواره مریوان، امسال با بیش از ده نمایش خیابانی، کارگاه‌های آموزشی ویژه و برنامه‌های مشارکتی اجرا شد و تا روز پنجشنبه ادامه دارد.