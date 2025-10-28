سودهای پنهان در سایه تخفیفهای پوشالی
در دل این تخفیفهای صوری، سودهای پنهان، قیمتهای ساختگی و بازی با اعداد جریان دارد؛ سودی که نه به جیب خریدار، بلکه به حساب فروشنده میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، فریب در لباس تخفیف فروشگاههای همواره تخفیف، با تبلیغات پر زرق و برق و وعدههای تخفیف کلان، مشتریان را به سمت خود جذب میکنند.
اما پشت این ظاهر جذاب، واقعیتی تلخ پنهان شده: تخفیفهایی که نهتنها واقعی نیستند، بلکه در مواردی قیمت نهایی کالا از قیمت خرید مصرفکننده هم بالاتر است.
چند نرخی بودن اجناس و درج قیمتهای غیرواقعی، تنها بخشی از این بازی پیچیده است.