افتتاح مدرسه یک کلاسه در روستای الف آباد بخش سیه رود جلفا
مدرسه یک کلاسه ابتدایی روستای الف آباد از توابع بخش سیه رود شهرستان جلفا با زیربنای ۳۵ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۵۰ متر مربع افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، برای ساخت مدرسه یک کلاسه در روستای الف آباد بخش سیه رود جلفا اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که ۳۵ درصد از اعتبارات آن توسط خیرین نیک اندیش مدرسه ساز آقایان شاهین نظری و محمد نوحی و ۶۵ درصد دیگر از محل اعتبارات اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی تامین گردیده است.