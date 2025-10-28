تیم فوتبال بانوان ملوان انزلی در مصاف با تیم پرسپولیس تهران، این بازی را با نتیجه ۲ بر صفر برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های ایران جام کوثر تیم‌های بانوان ملوان بندر انزلی و پرسپولیس تهران عصر امروز در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندر انزلی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برد دو بر صفر قوی سپید انزلی به پایان رسید.

هر دو گل ملوانان در این دیدار را یسنا جعفرنیا به ثمر رساند.

در لیگ برتر بانوان فوتبال ایران ده تیم به صورت رفت و برگشت باهم به رقابت میپردازند.