رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور با اشاره به پایان طرح واکسیناسیـون طیــور روستایی علیه بیماری نیـوکاسل گفت: بیش از صد هزار قطعه طیور روستایی استان قم در این طرح واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،علی حیدری از پایان طرح واکسیناسیون طیور روستای علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از واکسن مقاوم به حرارت خبر دادو گفت:در این طرح که از ابتدای مهر آغاز و تا پایان مهر به اتمام رسید، ۱۱۲۸۵۵ قطعه طیور بومی روستایی در مقابل بیماری نیوکاسل واکسینه شدند.

وی افزود: این دوازدهمین مرحله از طرح واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل بوده است و اداره کل دامپزشکی در راه مبارزه و پیشگیری از بیماری‌هایی که امنیت غذایی مردم را تهدید نمایید، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.