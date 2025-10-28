پخش زنده
امروز: -
لبنان این روزها شاهد موج تهدیدهای آمریکایی صهیونیستی به جنگ گسترده علیه این کشور است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ بعد از اظهارات تام باراک، فرستاده آمریکا در منطقه که توافق آتش بس در جنوب لبنان را عملا پایان یافته توصیف کرد و خواستار مذاکرات مستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی شد، رسانههای ارتباط جمعی آمریکایی صهیونیستی موج روانی گستردهای را مبنی بر احتمال فزاینده جنگ گسترده علیه لبنان راه انداختهاند.
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان به این تهدیدها پاسخ روشن داد و گفت: مقاومت تسلیم نمیشود بلکه با تمام امکانات و تا آخرین نفس با هرگونه حمله گسترده دشمن صهیونیستی مقابله خواهد کرد.
رسانههای ارتباط جمعی همسو با آمریکا در لبنان تلاش میکنند به موج جنگ روانی درباره احتمال حمله گسترده رژیم صهیونیستی دامن بزنند، اما بیشتر تحلیلگران مسائل نظامی و سیاسی در لبنان میگویند، معادلات جنگ روی زمین تعیین میشود و نه در حملات هوایی و ارتش رژیم صهیونیستی، اگر بار دیگر بخواهد به حمله زمینی گسترده اقدام کند باید منتظر تلفات سنگین باشد بدون آنکه توان نابودی مقاومت را داشته باشد.
در سایه توافق آتش بسی که آمریکا و فرانسه طرفهای ناظر بر اجرای آن هستند حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد و مسئولان رژیم صهیونیستی میگویند این حملات با هماهنگی کامل آمریکا صورت میگیرد.
با وجود این حملات مسئولان صهیونیستی اذعان میکنند، حزب الله لبنان توانسته توان رزمی و تشکیلاتی خود را ترمیم کند.