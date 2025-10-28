پخش زنده
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: ساخت کنارگذر آزادراه ماهشهر در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی افزود: این کنارگذر به طول ۲۸ کیلومتر و براساس تفاهم نامه میان شرکت آزاد راه ماهشهر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال ساخت است.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح چهار تیم به همراه یک گروه پخش آسفالت در طول مسیر فعالیت میکند و ساخت کنارگذر آزادراه ماهشهر با سرعت و با کیفیت انجام میشود.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان خاطر نشان کرد: ساخت این کنارگذر در مراحل پایانی قرار دارد و بزودی مورد بهره برداری قرار میگیرد و موجب کاهش ترافیک در محورهای اهواز به ماهشهر و امیدیه خواهد شد.