به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی افزود: این کنارگذر به طول ۲۸ کیلومتر و براساس تفاهم نامه میان شرکت آزاد راه ماهشهر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال ساخت است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح چهار تیم به همراه یک گروه پخش آسفالت در طول مسیر فعالیت می‌کند و ساخت کنارگذر آزادراه ماهشهر با سرعت و با کیفیت انجام می‌شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان خاطر نشان کرد: ساخت این کنارگذر در مراحل پایانی قرار دارد و بزودی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و موجب کاهش ترافیک در محور‌های اهواز به ماهشهر و امیدیه خواهد شد.