مسابقات اسبدوانی «پری حیان» در پیست تولوز فرانسه شاهد درخشش ۲ اسب کمپانی پرورش اسب ایران بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات اسب دوانی «پری حیان» در پیست تولوز فرانسه شاهد درخشش دو اسب کمپانی پرورش اسب ایران بود. تی اس وسیما مادیان ۳ ساله که برای سومین بار در یک رویداد بلک تایپ، از عالیترین تورنمنتهای اسب دوانی دنیا شرکت میکرد، درحالی که در خط استارت صاحب جایگاه مناسبی نشده بود و تا ۲۰۰ متر پایانی در جایگاه هفتم قرار داشت با استارتی انفجاری توانست قهرمان این کورس شود.
تیاس وسیما که توسط زاویه توماس دوملت، مربی فرانسوی متولد تهران آموزش یافته، متعلق به دانیال جباری قائممقام و مدیر پیشین کمیته آموزش اسبدوانی ایران است و اولین اسبی بوده که تحت مالکیت مالکین ایرانی موفق به قهرمانی در یک مسابقه بلکتایپ در نژاد عرب شده است.
همچنین نرسینریان سه ساله که به تازگی به عنوان گرانترین اسب حراج آرکانا فروخته شده، توانست با اختلاف از سایر رقبا قهرمان دسته نریانهای این کورس بلک تایپ در تولوز فرانسه شود.