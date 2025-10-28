هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» را مورد بررسی قرار داد و برخی مواد آن از جمله «انحصار حق پخش زنده مسابقات ورزشی» را مبهم و مغایر سیاست‌های کلی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، عصر روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، رئیس سازمان صداوسیما، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

این لایحه که در مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در قالب ۲۲ ماده به موضوعاتی از قبیل شفافیت در سرمایه‌گذاری در بخش ورزش حرفه‌ای و همگانی، کاهش تصدی‌گری دولت در باشگاه‌داری، توسعه ورزش همگانی و حقوق تولید و پخش تلویزیونی و بهره‌برداری از نشان باشگاه‌ها می‌پردازد.

در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون‌های «اقتصادی»، «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «نظام جامع باشگاه‌داری جمهوری اسلامی ایران» ارائه شد و پس از توضیحات مجلس و صداوسیما، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند. اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده ۲ در خصوص اهداف مطرح شده در این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانستند و در ادامه به وجود ابهام در مواد ۵ و ۶ این لایحه رأی دادند.

بررسی سایر مواد این لایحه به جلسه فردای هیئت عالی نظارت موکول شد.