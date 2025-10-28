پخش زنده
امروز: -
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته و دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بذر و کود و سم و نهادههای کشاورزی گلستان در گرگان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابراهیم هزار جریبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: ۶۳ شرکت تخصصی، تولیدکنندگان و شرکتهای معتبر کشور در این نمایشگاه حضور دارند.
این نمایشگاه تا ۹ آبان هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در بزرگراه گرگان -آق قلا-روبروی فرودگاه گرگان -محل دائمی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان گلستان پذیرای علاقمندان است.