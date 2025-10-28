در گرامیداشت هفته پرستار از ۷۵ پرستار بیمارستان ۵۲۱ منطقه‌ای ارتش در مراغه تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدعلی جاویدی رئیس بیمارستان ۵۲۱ منطقه‌ای ارتش گفت:پرستاری هنر آرامش بخشیدن برای همنوعان است.

جاویدی افزود: پرستاران با حضور در بالین بیماران سلامتی و آرامش خود را هدیه می‌کنند تا آنها بهبود یابند.

وی با اشاره به نقش کلیدی پرستاران در آرامش روانی بیماران افزود: برخورد، گفتار و کلمات شما امید را در دل بیمار زنده می‌کند.

رئیس بیمارستان ۵۲۱ منطقه‌ای ارتش گفت: شب بیداری پرستاران مرهم زخم‌ها و تکیه‌گاه رنج‌های بیماران است.

وی با گرامیداشت یاد حضرت زینب (س) به عنوان الگوی صبر اظهار داشت: تلاش پرستاران برای بهبود و سلامتی بیماران شبانه روزی است.

جاویدی گفت: مردم عزیز تلاش پرستاران را می‌بینند و قدردان این قشر تلاشگر هستند.

در پایان این مراسم از پرستاران نمونه بیمارستان ۵۲۱ منطقه‌ای ارتش و پادگان امام رضا (ع) مراغه تجلیل و قدردانی شد.