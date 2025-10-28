به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دومین جلسه کمیته ایمنی آب شهر پیرانشهر با حضور مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور آب و فاضلاب و امور آب منطقه‌ای در محل دانشگاه آزاد پیرانشهر برگزار شد.

در این نشست، وضعیت کیفی آب شرب شهر پیرانشهر و نقاط حساس شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تقویت پایش مستمر منابع و شبکه تأکید شد. همچنین مقرر گردید آموزش‌های عمومی در زمینه مصرف ایمن آب و نگهداری منابع آبی برای ساکنان، کشاورزان و صنایع محلی اجرا شود تا خطرات احتمالی ناشی از آلودگی آب کاهش یابد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت همکاری بین‌بخشی گفت: تداوم جلسات کمیته ایمنی آب و اجرای مصوبات آن، نقش مهمی در پیشگیری از بحران‌های آبی و ارتقای سلامت عمومی ایفا می‌کند.