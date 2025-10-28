پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان صبح امروز با حضور در بیمارستانهای قدس و توحید سنندج با تبریک روز پرستار وعده داد مطالبات این قشر به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان امروز در جمع پرستاران گفت: بیش از ۴ هزارو ۲۰۰ نفر از نیروهای گروه پرستاری شامل پرستاران، بهیاران، تکنیسینهای اتاق عمل، بیهوشی و فوریتهای پزشکی در استان کردستان مشغول فعالیت هستند.
دکترشاهغیبی با اشاره به اینکه سرانه تعداد پرستاران در کردستان بالاتر از میانگین کشوری است گفت: در تلاشیم که وضعیت پرداختهای پرستاران را به روز کنیم.