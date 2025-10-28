پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه توسعه بازیهای رایانهای بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و بنیاد بازیهای رایانهای به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: در این تفاهم نامه پنج ساله، بر جذب تیمهای جدید بازیسازی از طریق برگزاری رویدادها، کمک به توسعه بازار شرکتهای مستقر و همکاری در گسترش زیرساختهای فناوری تأکید شده است.
احسان یزدیان با اشاره به تمرکز بالای شرکتهای صنایع خلاق در تهران افزود: یکی از اهداف اصلی این تفاهمنامه، تقویت جایگاه اصفهان در این صنعت و تمرکززُدایی از پایتخت است تا ظرفیتهای فناورانه در دیگر استانها نیز رشد یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای فناورانه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در حوزه بازیهای رایانهای گفت: زیرساختهای پردازشی، حضور تیمهای فعال بازیسازی و تجربه موفق در رشد شرکتهای خلاق از عواملی است که میتواند در همافزایی با بنیاد ملی بازیها نقش مهمی ایفا کند.
معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه بازیهای رایانهای نیز خبر داد و افزود: علاوه بر کنفرانس «بازیهای تحقیقاتی دیجیتال» که قرار است در دانشگاه اصفهان برگزار شود، شهرک علمی و تحقیقاتی نیز درنظر دارد تا نشستی در زمینه بازیهای آموزشی و جدی با رویکرد ملی و بینالمللی برگزار کند.
نخستین رویداد ملی سرمایهگذاری برای تولید بازیهای رایانهای حوزه مقاومت ۲۸ شهریور امسال در اصفهان برگزار شد و برخی نهادهای فرهنگی و نظامی با انتخاب آثار برتر و یک بازی خارجی، از ۱۱ اثر برگزیده، اعلام حمایت و سرمایهگذاری کردند.