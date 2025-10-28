



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مراسم بزرگداشت مرحوم محمد رضا ربیع زاده ، معلمی که در ترویج کتاب و کتابخوانی زبانزد بود در شیراز برگزار شد .

دکتر علی شیراز عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز در مراسم بزرگداشت این معلم جوان فرهیخته گفت: مرحوم محمد رضا ربیع زاده از نظر اخلاق، رفتار، مردمداری، تواضع ، فروتنی، وفای به عهد و ولایت مداری و مردم داری و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی یک الگو برای معلمان، دانش آموزان، همکاران و مردم شیراز بود .

او افزود : محمد رضا ربیعی نژاد متولد ۱۳۷۲ هرچند به خاطر بیماری کبدی جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما با شناسایی نیاز و توجه دانش آموزان به کتاب ، سهمی بزرگ در اعتلای فرهنگ کتاب خوانی دانش آموزان ایفا کرد .